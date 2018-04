Vuit detalls d'objectes quotidians que segurament no sabeu per a què serveixen

Què signifiquen els codis numèrics que trobem als productes de cosmètica? Per què els pals dels xupa-xups tenen un forat a la part superior? Avui us portem les respostes a algunes preguntes que potser us havíeu fet sobre els objectes quotidians:Versió sense playbuzz:- El forat del pal dels xupa-xups: Com segurament ja sabreu, els pals dels xupa-xups tenen un forat a la part superior. Aquesta petita obertura serveix per a què el caramel no es desprengui i quedi ben fixat al pal.- Els codis dels productes de cosmètica: Us heu fixat que la majoria de cremes contenen el petit dibuix d'un pot acompanyat de codis com 12M o 18M? Doncs serveixen per indicar-nos la "vida útil" del producte. 8M, per exemple, significa que un cop obert, el podem fer servir durant els pròxims 8 mesos. Passat aquest temps, el producte perd la seva eficàcia.- Els forats de les Converse: Totes les Converse tenen dos forats als seus laterals. Encara que pugui semblar absurd, aquest petit detall millora la transpiració i ajuda a fer que el peu estigui ben ventilat.- Els petits bonys del teclat: Les lletres F I J del teclat tenen un petit bony que sobresurt. Explicació? Servir com a guia de referència quan escrivim, és a dir, conèixer la posició dels nostres dits per tal de poder teclejar mirant la pantalla.- Els forats dels regles: No té massa misteri: serveixen per penjar-les.- La forma dels clips per als cabells: El cantó ondulat està pensat per proporcionar una major subjecció. Per tant, s'ha de col·locar cap avall, tocant directament el cuir cabellut.- La fletxa al costat de la icona de la gasolina:Tal com podeu veure a la foto, al costat de la icona de la gasolina, hi ha una petita fletxa. Per si no ho sabíeu, indica en quin cantó es troba el dipòsit del combustible.- El número 57 d'alguns envasos de quètxup: Les ampolles de quètxup Heinz, un dels més coneguts arreu del món, tenen un número 57 a la part de davant. Aquesta xifra ens marca el lloc exacte on hem de colpejar perquè el quètxup surti amb facilitat.- La forma dels clips per als cabells: El cantó ondulat està pensat per proporcionar una major subjecció. Per tant, s'ha de col·locar cap avall, tocant directament la pell.