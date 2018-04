Set coses sobre l'orgasme que t'agradarà saber

L'orgasme és aquell moment màxim de plaer en què s'allibera la tensió sexual. Hi ha persones que els costa poc arribar-hi i d'altres que més. I és que el clímax depèn de molts factors com l'etapa de la vida que vivim, el coneixement del mateix cos, els nervis... Avui us portem les respostes a alguns dubtes que potser teníeu sobre aquest tema.Versió sense playbuzz:- Quant dura un orgasme? La resposta sexual en els homes i en les dones va augmentant de mica en mica. L'orgasme és la fase de màxim plaer i dura només uns segons.- Quanta estona es triga a arribar a l'orgasme? Això depèn de cada persona i no hi ha una ciència exacta que ho pugui determinar. Diverses enquestes, però, assenyalen que els nois solen trigar menys de 5 minuts a assolir el clímax, mentre que les noies entre 10 i 20 minuts.- És veritat que les noies també poden ejacular? L'ejaculació femenina es refereix a l'expulsió de líquid transparent, a través de les glàndules d'Skene, tot i que hi ha controvèrsia sobre l'origen exacte. No totes les dones ejaculen.- Es pot arribar a l'orgasme sense estimulació genital? Sí. Hi ha noies que arriben a l'orgasme només amb carícies als mugrons i petons, per exemple.- La regla i els orgasmes tenen alguna relació? Sí, diversos estudis científics han comprovat que els millors orgasmes se solen tenir durant la menstruació. Motiu? La regla millora la lubricació i per tant, l'excitació és superior a l'habitual.- Només les dones fingeixen els orgasmes? No és cert, encara que la majoria de la gent ho cregui. Una enquesta duta a terme el 2010 entre estudiants universitaris va revelar que entorn un 25% dels homes també fingeix els orgasmes.- L'orgasme i la salut: tenen alguna relació? Sí, segons un article publicat a Sexual and Relationship Therapy, els homes que arriben a l'orgasme amb freqüència tenen un millor funcionament del sistema immunitari. El fet que el semen circuli cap a fora evita les infeccions a la via seminal. Les dones també tenen beneficis, ja que una activitat regular prevé l'endometriosis, una malaltia urinària que pot provocar la infertilitat i altres afectacions.