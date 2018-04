Per què aquest jugador mai mira a càmera a les fotos d'equip?

En este hilo voy a contar el motivo por el que Israel Damonte mira para el costado cada vez que se saca una foto con su equipo. ¡NO ES POR CÁBALA! VALE LA PENA LEERLO. pic.twitter.com/EpmehBuLnk — Nicolás Lopresti (@NicoLopresti) 10 d’abril de 2018

Al principio pensé que era casualidad, pero revisé las últimas fotos de los partidos que jugó como titular en el Globo y era algo que se repetía. Siempre parado en una de las puntas. Siempre mostrando su perfil derecho. pic.twitter.com/I3PrlJyJ8o — Nicolás Lopresti (@NicoLopresti) 10 d’abril de 2018

Quan ens fem una foto, pot ser que un dia sortim mirant on no toca, però si sempre ho fem, hi ha dues opcions: o ho fem amb mala fe o amb una raó de pes. Això és el que la gent va començar a pensar quan van adonar-se que el jugador del Club Atlético Huracán (Argentina) Israel Damonte sempre mirava a un altre cantó a les fotografies de l'inici del partit.Segons ha descobert el periodista esportiu Nicolás Lopresti, Damonte ho fa per retre homenatge al seu germà David. Quan era petit, va sortir en diverses fotografies de Nadal mirant a altres llocs, mai a càmera, i això li va merèixer diverses esbroncades de la seva mare, un cop va revelar les fotos i va veure que la fotografia quedava tocada per la poca atenció del nen.Fa onze anys, al 2007, Israel va guanyar la Copa Sudamèrica, i en David es va fer una fotografia amb ell. El futbolista, per fer-li una broma, va decidir que miraria cap un altre cantó, en honor a la infància que van viure plegats. Dos anys després, però, en David va perdre la vida en un accident, i des de llavors el seu germà surt en totes i cada una de les fotografies que es fa abans dels partits mirant cap a una altra banda.