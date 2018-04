La Guàrdia Civil s'enganxa amb el poble inexistent de Sant Esteve de les Roures

¿Desde una cuenta oficial @st_esteveroures?...¿representan a sus ciudadanos hablando de falsos impactos que no aparecen en ninguna autopsia?

¿No se habrá equivocado de cuenta el CM? — Guardia Civil (@guardiacivil) 14 d’abril de 2018

Es una cuenta de humor, no hay pueblo, ni ayuntamiento ni ciudadanos. El nombre proviene de unos informes policiales del 1 de Octubre que asseguraban que hubo violencia contra la GC en dicho pueblo, pueblo que, insisto, no existe. — Ajuntament de Sant Esteve de les Roures (@st_esteveroures) 14 d’abril de 2018

La Guàrdia Civil ha caigut de quatre grapes a Twitter en l'engany d'un "compte oficial" d'un poble fantasma. Senzillament, mai ha existit. Però tot i així, en els informes de la policia espanyola sobre els fets de l'1 d'octubre, hi figurava com a municipi de la geografia catalana.Es tracta de Sant Esteve de les Roures, una localitat que per molt que la busquem als mapes no hi surt, però que la policia el va incloure com a emplaçament d'un dels episodis viscuts durant la jornada del referèndum. La creació va córrer com la pólvora per la xarxa, fins el punt que es va acabar creant un compte fals a Twitter Ara, la Guàrdia Civil ha contestat des del seu compte oficial a Twitter el que se suposa que és el "compte oficial" de la localitat. Tot plegat arran d'una piulada de Pablo Iglesias, lloant la gestió d'un agent del cos que va arriscar la seva vida per salvar la d'un grup de persones immigrants que intentaven arribar a la costa espanyola.En una piulada, el compte del municipi inventat posava a l'altre cantó de la balança una informació en què s'assegurava que guardacostes de la Guàrdia Civil havien disparat boles de goma un grup d'immigrants quan pretenia arribar a terra ferma. Això ha fet que la benemèrita respongués a través de la xarxa: "Representen als seus ciutadans parlant de falsos impactes que no apareixen en cap autòpsia?", i es pregunta si el community manager del municipi no s'haurà confós de perfil a l'hora de piular.