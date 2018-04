El «Viva Puigdemont» ja té mascota

Un dels fenòmens virals de la setmana és, sense cap mena de dubte, la cançó infantil alemanya on, al so de Bi Ba Butzemann, sembla que animi el president de la Generalitat amb un Viva Puigdemont. Ara, a més, aquest vídeo, després de passar pels filtres catalans, ja té una imatge gràfica, de la mà del dibuixant Jordi Calvís, on es veu el ninot que el protagonitza amb una urna de l'1-O.



VIVA PUIGDEMONT. A post shared by Jordi Calvís (@jordicalvis) on Apr 13, 2018 at 3:27am PDT

El vídeo es va fer viral gràcies al programa Versió RAC1 , on una oient va informar de la popular cançó alemanya, que es remunta a principis del 1800. Ara, però, l'actualitat política i la destresa de reinterpretar els temes musicals en altres idiomes al català, se n'ha fet una nova lectura amb el president a l'exili como a protagonista.