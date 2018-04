L'«slime»: la perillosa moda que alguns instituts ja han començat a prohibir

Un «slime»

Un «slime»

L'slime està de moda entre els nens i adolescents. Es tracta d'una pasta viscosa de colors que està arrasant arreu del món. Youtube està ple està ple de tutorials que ensenyen com elaborar pas a pas aquest curiós producte i molts han estat els joves que han volgut fer-se'n un de propi.Tot i això, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha alertat aquesta setmana que alguns dels ingredients necessaris per fer-ne un porten àcid bòric, una substància que pot provocar problemes intestinals si s'ingereix per error. I no només això, sinó que pot comportar lesions a la pell si hi ha contacte. Aquesta substància es troba també en productes de neteja i en altres articles que poden trobar-se en drogueries, farmàcies o en la distribució comercial de detergents industrials i rentaplats.Quan s’ingereix l’àcid bòric, l’afectació més lleu són els símptomes gastrointestinals. També són freqüents les lesions cutànies i les cremades químies més o menys greus causades a les mans de nens per la manipulació dels slimes.Davant aquesta advertència, diverses escoles han pres la decisió de prohibir els slimes als centres educatius, ja que consideren que posen en risc la salut dels alumnes.