Què diu realment la lletra de la cançó «Viva Puigdemont»?

El president Carles Puigdemont és a Alemanya des de fa unes setmanes i ja té una cançó. Bé, és una cançó tradicional alemanya, però la presència del dirigent independentista al país l'ha convertida en viral. En un fragment de la lletra sembla que digui "Viva Puigdemont". Es titula Es tanzt ein Bi Ba Butzemann però a la xarxa ha començat a córrer com "la cançó del Viva Puigdemont". Ara bé, què diu exactament la lletra?

Balla un follet

A casa nostra, fi-de-bum

Balla un follet

Per casa nostra



Ell es sacseja, es sacseja,

Ell llença la seva bossa per darrere

Balla un follet

Per casa nostra



Ell llença la seva bossa de costat a costat,

¿Què hi ha en el sac?

Balla un follet

Per casa nostra



Ell porta, de nit, al nen bo

Les pomes que porta en el sac

Balla un follet

Per casa nostra



Ell llença la seva petita bossa de costat a costat,

I al matí ja està buida una altra vegada

Balla un follet

Per casa nostra