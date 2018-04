D'aquí dos anys quedaran prohibits uns dels productes que més fem servir

Els plats, gots i coberts de plàstic d'un sol quedaran prohibits a partir de l'1 de gener del 2020. Així ho ha aprovat aquesta setmana la Comissió de Medi Ambient del Congrés dels Diputats. Per tant, doncs, d'aquí a dos anys d'aquests estris que fem servir tan sovint desapareixeran de les nostres vides. I és que, no només en quedarà prohibida la seva comercialització, sinó també la seva exportació i importació.



A més d'aquesta mesura, també s'ha aprovat un pla d'actuació per reduir la comercialització d'aliments envasats en safates, i perquè els envasos de tovalloletes humides adverteixin de manera destacada que no poden llançar-se al vàter perquè no són biodegradables com el paper higiènic.