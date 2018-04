VÍDEO Nou escàndol a Granada: la parsimònia d'uns obrers descarregant carretons

Así gasta el dinero el Ayuntamiento de Granada. Y lo dice un granaíno. Un aplauso al que es capaz de denunciar estás barbaridades pic.twitter.com/UEyNMuPeNs — Chema Clavero (@jm_clavero) 14 de març de 2018

Una obra pública torna a aixecar polseguera a Granada: 35 treballadors per arreglar una vorera. Un vídeo de Youtube ha posat a la llum aquest nou escàndol després que fa unes setmanes també es fessin públiques unes imatges amb una cinquantena de treballadors "arreglant" una vorera de 200 metres.En aquest cas, les imatges mostren com diversos treballadors fan cua per buidar els carretons i, fins i tot, n'hi ha un que, lluny d'apressar-se, va llançant una a una les pedres que conté. L'humorista Alfredo Díaz n'ha fet un muntatge amb un graciós doblatge.Com ja es va produir en l'altre cas, els fons per pagar aquesta obra provenen del Programa de Foment de Treball Agraripa (PFEA, en les seves sigles en castellà), l'antic PER.