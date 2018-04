FOTO La sorprenent «deixalla» trobada a Esterri d’Àneu

"En el temps que porto treballant a la deixalleria d’Esterri d'Àneu he vist moltes coses". Així comença la publicació que el Ricard, treballador de la deixalleria d’Esterri d’Àneu, va publicar dissabte al seu perfil de Facebook després de trobar-se amb una sorprenent “deixalla”: un antic taüt de fusta.



"Gent que llença a un contenidor un conill viu en una gàbia, gatets vius dins d'una capsa... He vist tirar coses que fan pensar cap a on anem com a societat”, continua en Ricard, que irònicament es felicita per no haver-hi trobat ningú a dins...