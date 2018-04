Un any de la seva vida en crear l'«invent més inútil del món»

kentonline.

Hi ha persones a qui se'ls acut una idea i, sense pensar-s'ho massa, la posen en pràctica. Aquest és el cas de Danny Ruxton , un home de 31 un anys que s'ha passat un any dissenyant uns mugrons d'unicorn. No, no és una broma.De fet, aquest jove empresari creu que el seu producte podria arribar a ser un èxit de vendes. "Les botigues estan plenes d'articles que són una tonteria. Per tant, perquè no incloure també uns mugrons d'unicorn? A tothom li encanten aquests animals fantàstics", argumenta Danny Ruxton.El seu invent, que ja ha estat catalogat com a "el més inútil del món", serviria d'objecte de decoració i a més portaria sort a les persones que el compressin. Almenys, així ho assegura el seu autor, que espera posar-lo a la venda per més d'11 euros.