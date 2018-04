Neymar, a part de ser un futbolista virtuós, és tota un personatge mediàtic i un dels jugadors més actius a les xarxes socials. Les seves publicacions acostumen a acumular milions de reaccions i si, com és el cas de la darrera fotografia que ha compartit a Instagram, hi apareix amb estrelles com Leo Messi, la seva repercussió es dispara.El futbolista brasiler és, de vegades, més notícia pels seus actes fora del camp que no pas pel que fa vestit de curt. Neymar, que continua recuperant-se d'una lesió al turmell, ha compartit una foto amb l'astre argentí i l'ha acompanyat amb un enigmàtic text: "Quan el meu amic Leo Messi i jo ens unim passen coses grans. Ja us explicaré més. Estigueu connectats".