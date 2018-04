5 mites sobre el sexe que no t'has de creure

El sexe -tot i que cada vegada menys- continua sent un tema tabú. És per això que encara hi ha molts mites i mentides al voltant de les relacions íntimes i la sexualitat. Les doctores Debby Herbenick, Lindsey Doe i Stephanie Buehler, entre altres, en desmenteixen alguns a Gizmodo i al Huffington Post Segons han constatat diversos estudis científics, la satisfacció sexual està molt més relacionada amb la connexió psicològica, la confiança i el nivell d'intimitat que tenim amb l'altra persona, que no pas amb la mida del seu penis.Tal com explica la sexòloga Lisa Paz, la majoria de dones necessita estimulació al clítoris per tal d'arribar a l'orgasme. Per tant, és un fet completament normal no poder assolir el clímax mitjançant només la penetració. La doctora recomana tenir aquesta dada molt present a l'hora de mantenir relacions per tal de no sentir-nos frustrats.Si bé és cert que practicant sexe oral el risc d'embaràs no existeix, hi ha alguns perills que cal tenir en compte, com ara les malalties de transmissió sexual. Sovint no es parla prou d'aquesta qüestió i cal ser conscients que el sexe oral també és una via de contagi.Hi ha la creença generalitzada que els homes diuen "sí" al sexe en qualsevol moment i no és veritat. "No són robots, poden estar cansats, preocupats, distrets....A més, a mesura que es fan grans necessiten cada vegada més estimulació per poder tenir una erecció", explica la sexòloga Stephanie Buehler. Per tant, s'ha d'oblidar la creença que ells sempre estan disposats a mantenir relacions, perquè pot provocar malentesos i desenganys no desitjats.No totes les persones "lubriquen" amb la mateixa facilitat. A més, tal com detalla la terapeuta Moushumi Ghose, l'excitació sovint és més emocional que no pas física. Per tant, fer servir un lubricant artificial no té res de dolent, al contrari, pot ajudar a millorar les relacions sexuals.