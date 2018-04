VÍDEO «Una lágrima cayó en Llarena» el hit que triomfa després de l'alliberament de Puigdemont

El grup de rumba Bemba Saoco ha aprofitat l'actualitat del moment per versionar el seu "nou hit", segons apunten a Twitter. Es tracta de "Una lágrima cayó en Llarena", que fa referència a la posada en llibertat del president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, per part de la justícia alemanya."Tu em vas demanar un pres a Alemanya, però com que no te'l donava Merkel, et vas posar a plorar", diu la cançó a ritme de rumba, en una clara referència al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, amb qui es fa un joc de paraules entre el seu cognom, Llarena, i la paraula castellana "arena".