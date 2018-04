VÍDEO «Lo Malo» d'Aitana i Ana Guerra ja té videoclip

Aquest divendres s'ha estrenat, per fi, el videoclip de Lo Malo, la cançó d'Aitana i Ana Guerra que està arrasant. I és que aquest tema ha aconseguit col·locar-se entre els 10 més escoltats d'Spotify i fins i tot té una samarreta pròpia . La cançó, creada per Will Sims i Jess Morgan, va ser una de les candidates finalistes per representar Espanya a Eurovisió. Finalment, però, Tu canción, d'Amaia i Alfred, es va convertir en el tema elegit per concursar al festival.Sigui com sigui, Lo Malo ja és un hit i a hores d'ara el seu videoclip és dels més virals de Youtube.