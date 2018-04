La Casa Reial esbronca TVE per les imatges de la baralla entre Sofia i Letícia

Això és: només una càmera té accés a l'acte i aquesta les distribueix als mitjans. Llavors, en argot periodístic, les imatges "són de tots", apunten des de l'agència al mitjà. A més, també expliquen que a ells les imatges els van arribar directament de TVE i que l'únic que van fer va ser pujar-les a la pàgina web.



Més enllà, tal com recull el diari dirigit per Pedro J., un alt càrrec de la Zarzuela ha fet notori el seu rebuig a la direcció de TVE per haver difós les imatges "en brut", que vol dir penjar tota la gravació sense dur a terme la neteja que s'acostuma a practicar a aquests documents. Sense miraments, a més, inclouen que el descuit es pot deure al fet que l'enviat especial a la Casa Reial, Alejandro del Riego, estava de vacances i aquesta tasca no es va dur a terme.



Continua la polèmica per la picabaralla entre Letícia i Sofia diumenge passat. Els rumors diuen que la reina Letícia i reina emèrita Sofia no es porten bé. Aquests dies la polèmica ha escalat de nou i un parell de vídeos semblen confirmar-ho. Són imatges de la sortida de la Missa de Pasqua a Palma, quan la mare del rei intenta fer-se una fotografia amb les seves netes, Elionor i Sofia. Les agafa per l'espatlla i totes tres posen davant dels fotògrafs, però aleshores Letícia es posa davant i impedeix que es pugui fer la foto. Unes imatges que, en definitiva, ja s'han convertit en el vídeo de l'any.