VÍDEO Xiulets contra Letícia després de la picabaralla amb Sofia

La tensió és evident i fins i tot hi ha d'intervenir Felip VI. La reina emèrita insisteix, però fins i tot Elionor, la seva neta, li retira el braç de males maneres en dues ocasions. Mentrestant, Joan Carles I passeja per allà sense entrar en la discussió.



Aquestes imatges han tingut un fort impacte en el si de la Casa Reial espanyola i les reaccions no s'han fet esperar. Segons informa aquest dijous La Vanguardia , la reina Letícia es troba "desolada" i "preocupada" i atribueixen la reacció a un atac de zel i voluntat de controlar la situació. Mentrestant, pel que fa a la reina emèrita, més ben valorada a nivell social que l'actual monarca espanyola, expliquen que ha volgut treure ferro als fets, reduint-ho a una anècdota.

Continua la polèmica per la picabaralla entre Letícia i Sofia diumenge passat. Avui, en el primer acte de la reina d'Espanya després d'impedir una fotografia de la mare del rei amb les seves netes, s'han pogut sentir alguns xiulets quan ha sortit d'unes jornades sobre el tractament informatiu de la discapacitat a les xarxes socials. Letícia ha estat acompanyada per la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat. La xiulada ha arribat a la sortida, on també s'ha pogut sentir crits com "fluixa", mentre la premsa demanava que posés per a les fotografies.Els rumors diuen que la reina Letícia i reina emèrita Sofia no es porten bé. Aquests dies la polèmica ha escalat de nou i un parell de vídeos semblen confirmar-ho. Són imatges de la sortida de la Missa de Pasqua a Palma, quan la mare del rei intenta fer-se una fotografia amb les seves netes, Elionor i Sofia. Les agafa per l'espatlla i totes tres posen davant dels fotògrafs, però aleshores Letícia es posa davant i impedeix que es pugui fer la foto.En un altre tall de vídeo, que ha compartit al seu compte de Twitter el periodista Jesús Cintora, es pot apreciar com la mateixa reina Sofia petoneja el front d'Elionor i, tot seguit, Letícia, li passa la mà just pel punt on li ha fet el petó, amb la sensació que l'està netejant.