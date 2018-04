VÍDEO Buenafuente es recrea en la polèmica entre les reines Sofia i Letícia

La mala relació entre la reina Letícia i la reina emèrita Sofia va quedar palesa aquest cap de setmana a la sortida de la Missa de Pasqua a Palma. La mare del rei va intentar fer-se una fotografia amb les dues infantes i netes seves, Elionor i Sofia. Les agafa per l'espatlla i totes tres posen davant dels fotògrafs, però aleshores Letícia es posa davant i impedeix que es pugui fer la foto. La tensió és evident i fins i tot hi ha d'intervenir Felip VI. La reina emèrita insisteix, però fins i tot Elionor, la seva neta, li retira el braç de males maneres en dues ocasions. Mentrestant, Joan Carles I passeja per allà sense entrar en la discussió.I les imatges segueixen portant cua. Tanta, que fins i tot Andreu Buenafuente les ha aprofitat per dedicar-les-hi el seu monòleg d'obertura del programa Leit Motiv a Zero de Movistar+. Tan bon punt intenta començar el programa explicant que parlarà de la polèmica, apareix una doble de Letícia intentant impedir-li que parli. Després de diversos minuts repassant l'actualitat, al final del monòleg, Buenafuente es posa a la pell de l'expert en la Casa Reial Jaime Peñafiel per "analitzar" el vídeo.Aquestes imatges han tingut un fort impacte en el si de la Casa Reial espanyola i les reaccions no s'han fet esperar. Segons informa aquest dijous La Vanguardia , la reina Letícia es troba "desolada" i "preocupada" i atribueixen la reacció a un atac de zel i voluntat de controlar la situació. Mentrestant, pel que fa a la reina emèrita, més ben valorada a nivell social que l'actual monarca espanyola, expliquen que ha volgut treure ferro als fets, reduint-ho a una anècdota.