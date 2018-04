Josep Pedrerol es mofa de Pep Guardiola i el seu llaç groc

Josep Pedrerol Foto: Jugones

El periodista Josep Pedrerol va aprofitar la derrota per 3 gols a 0 del Manchester City contra el Liverpool per atacar Pep Guardiola i els llaços grocs. En una piulada a la mitja part dels partits de quarts de la Champions que es disputaven aquest dimecres, va aprofitar per fer-ne mofa: "Barça 1 - Roma 0" i "Liverpool 3 - Llaç groc 0", va escriure.Tampoc no va dubtar ni un segon a fer mofa dels globus que el CDR Barça va regalar a l'entrada de l'estadi. "Quin ridícul amb els quatre globus al Camp Nou", va escriure.Molts usuaris li han recriminat que, malgrat sovint critiqui la relació que es fa entre futbol i política, ell sigui el primer de no dubtar a fer-ho. D'altres, però, li han donat suport apuntant que precisament és el que fa Guardiola quan porta el llaç groc de suport als presos polítics.