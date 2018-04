El repte viral amb un preservatiu que posa en risc la salut dels adolescents

Fa poques setmanes diversos mitjans de comunicació informaven sobre una perillosa moda molt popular a l'Àsia: el "Cinderella weight challenge". Un repte estès a través de les xarxes socials que consistia en seguir una dieta determinada fins a pesar el mateix que la Ventafocs.Per desgràcia, però, aquesta no és l'única tendència perillosa que circula per Instagram i Twitter. Aquesta setmana periodistes nord-americans han alertat del "condom challenge" o "condom snorting challenge". Es traca d'un absurd repte viral basat en "aspirar" un condó pel nas i expulsar-lo per la boca.Ara, experts en salut s'han vist obligats a explicar els riscos que pot comportar aquesta moda després que s'hagi convertit en tot un fenomen entre els adolescents dels Estats Units.L'expert Bruce Y. Lee assegura en un article a la revista Forbes que "fer-se passar un condó pel nas" pot "provocar una reacció al·lèrgica", "causar una infecció" i fins i tot "bloquejar la nostra respiració". És per tot això, doncs, que demana que ningú ho provi.