Aquestes són les 5 sèries «més intel·ligents» de la història

Vivim en l'era de les sèries. I és que, des de principis dels 2000 que les produccions televisives no han parat de créixer i cada cop sumen més seguidors. De fet, el seu èxit és tan evident que coneguts actors de Hollywood han deixat de banda el cinema per dedicar-se a la petita pantalla.Tots aquests factors fan que plataformes com Netflix, Amazon i HBO cada cop inverteixin més diners en produir sèries de qualitat que enganxin els espectadors. Així doncs, no és estrany veure ficcions amb trames complexes i diàlegs plens d'imaginació.És per això que el portal Ranker , amb l'ajuda dels seus lectors, ha volgut elaborar un rànquing amb les sèries "més intel·ligents" de la història. És aquest:Versió sense playbuzz:1.Sherlock2.House of Cards3.Game of Thrones4.Breaking Bad5.Dexter