Imatge del dibuix del creador del rotlle de paper higiènic

Com s'ha de posat el paper higiènic? per davant o per darrere? aquest dubte s'ha resolt gràcies a la recuperació dels dibuixos que va crear Seth Wheeler, l'home que va patentar el rotlle del paper l'any 1981.La idea del creador va ser la de posar el rotlle amb el paper caient cap endavant i no cap enrere. En una sèrie d'esbossos, Wheeler mostra al detall la seva creació.