Aquesta és la feina on et paguen per veure sèries

Us imagineu que us paguessin per veure sèries? Doncs per difícil que pugui semblar ja hi ha empreses que ho fan. Segons publica el portal Fast Company , Netflix compta amb un equip de 30 persones que es passa el dia mirant produccions de tot tipus i classificant-les en etiquetes segons el seu contingut.Aquest lloc de feina té el nom d'Analista Creatiu i implica passar-se més de 20 hores a la setmana davant la televisió mirant films, sèries i documentals de tots els gèneres per tal d'oferir informació útil i detallada als usuaris.Sherrie Gulmahamad, analista creativa a Netflix, explica que la seva feina és "similar a la d'un bibliotecari" perquè consisteix en "classificar de manera precisa" continguts de tot tipus. De fet, segons explica aquesta jove, Netflix busca persones amb coneixements en l'àmbit de la documentació i l'arxivística. A més, és clar, tot aquell que es vulgui dedicar a aquesta professió ha de ser un entès en cinema i produccions televisives.