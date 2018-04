La foto que ha obligat Selena Gomez a desactivar els comentaris d'Instagram

Fa poc dies Selena Gomez se sumava, juntament amb altres artistes, a la manifestació "March for our lives", una protesta que va reunir milions de persones als carrers dels Estats Units en contra de les armes de foc, una de les problemàtiques més esteses i arrelades al país.Per tal de conscienciar la ciutadania, la cantant va publicar una imatge on animava tothom a unir-se al moviment i a construir un futur millor. Una imatge que acompanyava amb l'etiqueta #NotJustAHashtag, és a dir #NoÉsNomésUnHashtag.Doncs bé, tot i que la intenció de Selena Gomez fos bona, va aixecar polèmica a Instagram. El motiu? Unes declaracions que la cantant va fer el 2016 sobre el moviment Black Lives Matters, el qual lluitava contra la violència cap a les persones negres. I és que, quan diversos fans li van preguntar perquè no s'havia implicat en aquest moviment a través de les xarxes socials, ella va respondre: "Si faig servir només un hashtag ja estic salvant vides?".Ara, dos anys després, alguns li recriminen que no es comprometés amb la lluita contra la violència racial i que en canvi sí que s'hagi mullat en la lluita contra les armes. Farta de les crítiques i dels debats, Selena Gomez ha decidit desactivar els comentaris de la polèmica foto.