VÍDEO Quins efectes pot tenir el cànnabis en la nostra salut?

El cànnabis és la substància il·legal més consumida a tot el món i també una de les drogues més esteses a Catalunya. De fet, el seu consum entre les persones joves ha augmentat els darrers anys, segons ha explicat la psiquiatra Mònica Prat a Joan Grivé, col·laborador d' Adolescents.cat L'experta en addiccions assegura que un dels motius principals que empeny els adolescents a provar el cànnabis és la pressió social. I no només això, sinó que també s'ha convertit en una manera de "socialitzar amb els altres".A tot això, a més, s'hi ha de sumar la immaduresa característica d'aquesta edat. "Els adolescents no saben mesurar tan bé els seus actes" com les persones adultes, argumenta Mònica Prat, que subratlla que aquesta droga pot tenir efectes molt negatius per a la salut."Qualsevol droga utilitzada durant l'etapa de desenvolupament del cervell pot tenir conseqüències crítiques. El cànnabis, a la llarga, pot arribar a provocar depressió, problemes de concentració, apatia i fins i tot afectar la massa cerebral", assenyala la psiquiatra. Cal doncs, prendre consciència.