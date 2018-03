Una familiar de la reina Letizia defensa la llibertat dels presos polítics

La Família Reial espanyola, representada públicament en els discursos oficials del monarca Felip VI, s'ha entossudit a amagar sota la catifa els tics repressius i violents de l'Estat contra Catalunya i ha criminalitzat l'independentisme en diverses ocasions. Ara bé, no tots els membres propers a la monarquia comparteixen la versió oficial d'aquest discurs. És el cas d'Henar Ortiz, la tieta de la reina Letizia.



El seu compte de Twitter és un exemple clar del posicionament contrari que defensa. No és la primera vegada que concentra el focus mediàtic. De fet, ja ha estat notícia en repetides ocasions per criticar la seva neboda o, fins i tot, fer campanya a favor de la república. Ara, Henar Ortiz exigeix des de la xarxa l'alliberament dels presos polítics catalans.



La seva fotografia de perfil és ja una clara declaració d'intencions.

Imatge de perfil de la tieta de la reina Letizia.

A part, la tieta de la monarca és una usuària força activa a Twitter i acostuma a repiular tuits a favor de la llibertat d'expressió, crítics amb els càrrecs i delictes que s'imputen als líders sobiranistes empresonats. Ha compartit, fins i tot, alguna publicació del diputat d'ERC Gabriel Rufián. Tot seguit, un parell d'exemples.



El delito de rebelión incluye el factor de "alzamiento violento". Después de haber encarcelado a un gobierno legítimo entero por rebelión tras organizar una votación, ahora intentan justificar la violencia con cuatro papeleras quemadas en una noche. Buen intento. — Joan Mangues (@jmangues) 27 de març de 2018