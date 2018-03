Com som els catalans al llit?

Hi ha qui diu que el sexe és clau en una relació amorosa. N'hi ha d'altres que no li donen tanta importància. Sigui com sigui, tingui el valor que tingui, la necessitat sexual és un element inherent de l'ésser humà. Ara bé, com som al llit? Hi ha diferències notables entre cadascú? De què depèn? L'empresa Control publica cada any un estudi sobre el comportament sexual dels joves espanyols i, en la darrera edició, deixa clar que els gustos i manies van lligades al lloc de naixement. Les tradicions sexuals són força diferents entre catalans, andalusos, madrilenys, bascos i extremenys.En termes d'iniciar-se en el món del sexe, el baròmetre de la marca de preservatius -basat en més de 2.000 entrevistes a homes i dones d'entre 18 i 35 anys- assenyala que la majoria de catalans perdem la virginitat abans dels 18 anys. Compartim la primera posició del rànquing amb els canaris, els gallecs i els aragonesos. Els més lents en aquest aspecte són els murcians i els navarresos.En aquest sentit els catalans baixem unes quantes posicions a la taula. Segons els enquestats, els millors practicant el sexe són els andalusos i, també els més satisfets, amb els i les joves de la Rioja. Els navarresos ocupen l'últim lloc de la classificació.Qui fa l'amor més vegades a l'any? La millor zona d'Espanya en aquest sentit és Cantàbria, on s'hi practica sexe una mitjana de 102,6 vegades. O, dit d'una altra manera, una vegada cada tres dies. Els segueixen les Balears i les Canàries.L'estudi de Control també posa sobre la taula quins ciutadans espanyols són més precoços a l'hora d'arribar a l'orgasme. En aquest cas, els navarresos i els càntabres tarden menys de 10 minuts en assolir el clímax. Per contra, madrilenys i catalans som els que més tardem en "culminar" l'acte sexual, tant els homes com les dones.Per últim, l'informe també destaca aspectes comuns entre tots els espanyols. A grans trets parlaríem del lloc, la postura i la satisfacció personal. Els enquestats i enquestes apunten que la majoria té predilecció pel missioner i per practicar-lo en el llit. Així, en general la majoria de ciutadans desitja "més o moltes més" relacions sexuals de les que ja té en aquests moments.