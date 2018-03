Emocionant vídeo de mares que canten amb els seus fills amb síndrome de Down

11:48 El camí judicial de Puigdemont, després de la declaració d'aquest dilluns. L'última paraula sobre l'extradició la tindrà la Fiscalia general de l'Estat d'Schleswig (Alemanya).

11:40 L'europarlamentari alemany de la CDU Elmar Brok creu important que l'expresident català Carles Puigdemont respongui davant la justícia a Espanya, segons unes declaracions publicades aquest dilluns en el diari regional Neue Osnabrücker Zeitung. "Puigdemont ha vulnerat inequívocament el dret espanyol i ha infringit la Constitució", ha indicat el polític del partit de la cancellera Angela Merkel.

11:27 L'europarlamentària del PNB, Izaskun Bilbao, espera que "no hagin de passar coses més greus" a Catalunya perquè "algú decideixi asseure's, dialogar i veure quina és la solució de futur", segons ha dit a Radio Euskadi.

11:01 ÚLTIMA HORA Ciutadans anuncia un acord amb el PP per aprovar els pressupostos generals del 2018.

10:55 Els diputats de JxCat estan reunits al Parlament des de les 9.30 hores.

10:20 CCOO crida a construir una resposta concertada i transversal per superar la crisis excepcional que viu Catalunya. El sindicat se sent ''interpel·lat'' per la declaració de Roger Torrent i defensa la formació d'un nou Govern.

10:16 S'ajorna una hora la reunió de la junta de portaveus que estava prevista a les deu. Començarà, finalment, a les 11 h.

10:16 El cap dels Mossos, Ferran López, és reuneix amb Roger Torrent al Parlament. Informa Sara González.

09:53 El jutjat d'instrucció 24 de Barcelona, dins la causa que investiga l'ocupació de les vies de l'estació de Sants durant la vaga del 8 de novembre, ha citat tots els investigats (un total de nou) per al dia d'avui (inicialment estaven citats per avui i pel proper dimecres 28 de març).

09:47 El ministre d’exteriors espanyol, Alfonso Dastis, cancel·la la seva participació al Barcelona Tribuna d'aquest dilluns.

09:26 Elsa Artadi: «Cal veure com fem Puigdemont president de veritat». La portaveu de Junts per Catalunya descarta un Govern on hi siguin els "comuns".

09:15 VÍDEO Un cotxe intenta atropellar un manifestant al centre de Tarragona; informa Jonathan Oca.

09:14 Inicien una campanya per declarar Pablo Llarena persona non grata a Das. La iniciativa ja compta amb més de 24.000 signatures.

09:05 L'ANC demana que s'investeixi Puigdemont. "Hi ha una majoria democràtica que avala que sigui proclamat president", afirma la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie.

09:04 Identifiquen un mosso que es manifestava davant de la Delegació del Govern. No consta que l'agent hagi comès cap delicte ni que estigués causant incidents.

09:03 VÍDEO Salutacions feixistes al so del «Que viva España» a l'estació de Baqueira Beret. Informa Àlvar Llobet.

08:59 PORTADES Així mostren els mitjans espanyols i catalans la detenció de Puigdemont.

08:58 Els juristes es concentraran avui al migdia a les portes dels jutjats. Crida de la Coordinació d'Advocats Catalans per reclamar que «s'aturi la violació dels drets humans dels catalans» i «l'alliberament immediat dels presos polítics»

08:56 Unes 150 persones tallen amb pneumàtics l'A-2 entre Alcarràs i Soses. Es reprenen aquest dilluns les mobilitzacions per la repressió política.

08:54 EL DESPERTADOR «L'efecte de detenir un president». L'independentisme es debat enmig d'una gran tensió entre investir Puigdemont, o ampliar marges amb el front antirepressiu de Torrent. Per Ferran Casas.

23:42 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, estén la mà al president del Parlament, Roger Torrent, per "buscar un espai de diàleg social i polític" i denuncia que "l'estat d'excepció que viu Catalunya causa dolor i indignació". L’estat d’excepció q viu Catalunya causa dolor i indignació. I precisament per això necessitem serenor, intel.ligència col.lectiva i acord polític el més ampli possible. President @rogertorrent pot comptar amb la capital d Catalunya x buscar aquest espai d diàleg social i polític https://t.co/NcCZQJrDFw — Ada Colau (@AdaColau) 25 de març de 2018

23:36 Ja no queda ningú a la plaça Imperial Tarraco però encara hi ha diversos vehicles dels Mossos davant la subdelegació del govern espanyol. Ja no queda ningú a la plaça Imperial Tarraco però encara queden alguns vehicles dels Mossos davant la subdelegació del govern espanyol https://t.co/oR5yFtPoDI pic.twitter.com/Fc1DEJty8R — NacióTarragona (@naciotarragona) 25 de març de 2018

23:34 El líder del PP, Xavier García Albiol, considera que el discurs de Torrent és "propi d'un agitador". El Presidente del @parlamentcat ha hecho un discurso propio de un agitador. Habla solo para los independentistas ignorando a más de la mitad de la población. Catalunya no necesita “frentes” necesita tender puentes y mucho diálogo. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 25 de març de 2018

23:31 La líder de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, carrega contra el discurs de Roger Torrent. Torrent hace un miting independentista que alimenta la confrontación y excluye a los catalanes que no tienen sus ideas. No quiere entender cuál es su papel ni qué supone ser Presidente del Parlament. Necessitem seny, reconciliació social, legalitat i normalitat institucional — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 25 de març de 2018

23:22 El SEM eleva a 87 el nombre d'atencions sanitàries per les manifestacions d'avui: 79 a Barcelona (13 d'ells Mossos d'Esquadra), 7 a Lleida i 1 a Tarragona. Actualització dades 23h: el #SEM ha realitzat en total 87 atencions sanitàries per les mobilitzacions d’avui, principalment per contusions: 79 a Barcelona, totes de caràcter lleu (13 d’ells Mossos d’Esquadra) i 1 de menys greu i, per altra banda, 7 a Lleida i 1 a Tarragona lleus — SEM. Generalitat (@semgencat) 25 de març de 2018

23:22 Els CDR desconvoquen la manifestació de Barcelona. 📢 Acabem la convocatòria a #Barcelona



Condemnem la violència policial que ha produït desenes de ferides i algunes detingudes.



No torneu a casa soles! Cuidem-nos! 💪 — #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) 25 de març de 2018

23:12 CRÒNICA La detenció de Puigdemont agita el carrer i posa al límit les estratègies del procés. El president a l'exili compareix aquest dilluns davant del jutge i afronta un procediment d'extradició després d'una operació policial en la qual ha participat el CNI. Per Joan Serra Carné i Oriol March.

22:56 Desconvoquen el tall a la C-16 i a la C-25 després de gairebé quatre hores. Convocats pels CDR, els convocats han provocat els talls a la confluència de les dues vies entre un to festiu en el que no hi han faltat moments de tensió amb els conductors. Informa Pere Fontanals.

22:55 La manifestació ja és a punt d'arribar al centre de Tarragona. L'N-340 es manté tallada a l'entrada de la ciutat per la riuada de gent. Informa Jonathan Oca. La.manifestació ja és a punt d'arribar al centre de Tarragona. L'N-240 es manté tallada a l'entrada de la ciutat per la riuada de gent https://t.co/oR5yFtPoDI pic.twitter.com/uxmDUFWZp2 — NacióTarragona (@naciotarragona) 25 de març de 2018

22:41 L'excandidat a primer ministre francès, Jean-Luc Mélenchon, carrega contra Merkel per la detenció de Puigdemont. "L'Europa de la policia política contra l'expressió dels pobles", apunta. #Merkel fait embastiller Carles Puigdemont. L'Europe de la police politique contre l'expression des peuples. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 25 de març de 2018

22:08 Clara Ponsatí es presentarà demà davant les autoritats escoceses. Aamer Anwar, el seu advocat, diu que argumentaran que "hi ha un abús dels drets humans”.

22:01 Els manifestants marxen de l'AP-7 cap a Tarragona. Aixequen el tall de l'autopista i ara col·lapsaran l'N-240 fins arribar a la ciutat. Els manifestants marxen de l'AP-7 cap a Tarragona. Aixequen el tall de l'autopista i ara col•lapsaran l'N-240 fins arribar a la ciutathttps://t.co/0mq3nQggvz pic.twitter.com/ON1rvYkIxH — NacióTarragona (@naciotarragona) 25 de març de 2018

22:01 VÍDEO Diversos piquets tallen entrades de carrers a Passeig de Gràcia https://t.co/6Qwb34mIa6 pic.twitter.com/XB8depDOXp — NacióDigital (@naciodigital) 25 de març de 2018

21:43 VÍDEOS Una cinquantena de ferits a les mobilitzacions a la delegació del govern espanyol. La tensió entre els Mossos i els manifestants és molt alta i hi ha hagut diverses càrregues.

21:38 Milers de persones tallen l'AP-7 a Girona a crits de "llibertat" i "Puigdemont president". Els manifestants, la majoria provinents de la concentració davant la subdelegació del govern espanyol, s'han concentrat a banda de la via.

21:29 Milers de persones tallen l'AP-7 a Tarragona en ambdós sentits per exigir l'alliberament dels presos polítics https://t.co/0mq3nQggvz pic.twitter.com/leKsLgoiqB — NacióTarragona (@naciotarragona) 25 de març de 2018

21:15 Els manifestants de Tarragona avancen cap a l'AP-7. Els agents dels Mossos es preparen per aturar-los. Els manifestants avancen cap a l'AP-7. Els ARRO es preparen per aturar-hohttps://t.co/0mq3nQggvz pic.twitter.com/Le9xCrowYr — NacióTarragona (@naciotarragona) 25 de març de 2018

21:09 ÚLTIMA HORA La CUP s'ofereix per entrar a la mesa del Parlament per investir Puigdemont. Els anticapitalistes denuncien "la violència policial dels Mossos" i es posen "a disposició de tots els actors polítics democràtics per articular una proposta de Pacte Nacional pels Drets Civils i Polítics".