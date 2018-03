​Per què és important que et toquis els pits si ets una dona?

21:13 EN DIRECTE Participants a la marxa dels CDR a Barcelona encenen espelmes en solidaritat amb els presos polítics https://t.co/cEks56HfIR pic.twitter.com/ja1EtSXpkR — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

21:10 ÚLTIMA HORA Carme Forcadell i Dolors Bassa ingressen a la presó d'Alcalà-Meco.

21:08 Els agents dels Mossos impedeixen l'arribada fins a la delegació del govern espanyol d'una nombrosa quantitat de manifestants que criden "volem passar!" Nombrosos agents dels Mossos impedeixen l'arribada a la delegació del govern espanyol a Barcelona i els manifestants clamen: "Volem passar!" https://t.co/cEks56HfIR pic.twitter.com/jPrsthwrbN — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

21:07 300 persones clamen per la llibertat dels presos polítics a Sitges. Representants del govern municipal, CUP, ICV, PSC, ANC i Ómnium han llegit un manifest "de condemna" per l'empresonament de Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell i Raül Romeva. Informa Aleix Ramírez.

21:06 Centenars de terrassencs exigeixen la llibertat dels presos polítics i els exiliats. Els manifestants han cridat contra el PSC i l'alcalde Alfredo Vega. Informa Anna Mira.

21:04 Els manifestants a la frontera a #Puigcerdà apunten que es tracta d'un acte "simbòlic" i que, de moment, no es plantegen allargar-ho https://t.co/HfqQiJZxCP pic.twitter.com/mFiD95GJQX — NacióDigital (@naciodigital) 23 de març de 2018

21:02 Berga omple de nou la plaça Sant Pere per reclamar la llibertat dels presos polítics. El regidor Ivan Sànchez hi assegura que "a l'estat espanyol no li importarà traspassar cap línia fins que no li plantem cara" i l'ANC titlla "de feixista" l'actitud del govern del PP. Informa Pilar Màrquez Ambròs.

20:56 "Els carrers seran sempre nostres!". Els manifestants recuperen el mític de les mobilitzacions pel referèndum, aquest cop davant dels agents dels Mossos que conformen el cordó policial. Ressonen els càntics d'"Els carrers seran sempre nostres" davant dels Mossos que conformen el cordó policial de la manifestació de Barcelona https://t.co/cEks56HfIR pic.twitter.com/aCWWkGb4jx — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

20:51 ÚLTIMA HORA Tallen la frontera a Puigcerdà en protesta pels empresonaments. Diversos participants a la manifestació s'han dirigit cap a la carretera que porta cap a la Catalunya Nord.

20:46 Josep Mayoral: "És una nit negra". L'alcalde de Granollers (PSC) insisteix amb la idea que els problemes polítics no s'han de resoldre amb presó, sinó amb política. Mayoral ha contrastat el negre de la jornada amb el color rosa que ha de protagonitzar la jornada comercial "Open Night" que es viu aquest divendres a la ciutat.

20:45 El nombre total de manifestants a la concentració dels CDR a Barcelona s'eleva a 10.000, segons fonts municipals.

20:41 PRIMÍCIA Torrent es decanta per desconvocar el ple d'investidura de Turull. Ciutadans, PSC i PP demanen al president de la cambra que no segueixi endavant amb la segona votació, prevista per aquest dissabte a les 11:30 hores. L'independentisme sospesa la celebració d'un acte de protesta pels empresonaments a la mateixa hora.

20:39 Milers de persones reclamen l'alliberament dels presos polítics a Sabadell: sentiment de neguit i indignació en una ciutat on hi viuen dos dels empresonats, Carme Forcadell i Jordi Cuixart.

20:35 El PSC assenyala que els exiliats han facilitat l'entrada a presó de dirigents independentistes. Els socialistes consideren "desproporcionada" la privació de llibertat dels encausats però demanen que s'acatin les decisions judicials.

20:30 Tallada la Gran Via de Barcelona perquè els manifestants han desbordat la Plaça Catalunya.

20:25 VÍDEO Càrregues dels Mossos contra els manifestants a Barcelona. Tensió entre la policia catalana, que ha acordonat la zona, i les persones que s'han aplegat al carrer Mallorca cridats pels CDR.

20:24 Granollers torna a sortir al carrer per reclamar la llibertat dels presos polítics. La plaça de la Porxada es torna a omplir amb crits en contra de la justícia espanyola.

20:21 Sílvia Bel, encarregada de llegir el manifest a la protesta de Plaça Catalunya, proclama: "Inquisidors i botxins, us mirem als ulls i us diem que no ens vencereu!", informa Pep Martí.

20:15 EN DIRECTE Els Mossos, que han estat ruixats amb pintura, avisen que intervindran si els manifestants no se separen de la línia policial que protegeix la delegació del govern espanyol a Barcelona https://t.co/J5cgmKvM7B pic.twitter.com/8Ynj0qf62f — NacióDigital (@naciodigital) 23 de març de 2018

20:13 EN DIRECTE Clam de «Llibertat» a una plaça Major de Vic on s'hi concentren milers de persones https://t.co/Zs9KiWvSNl pic.twitter.com/oZiUdVVMh8 — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

20:03 EN DIRECTE Forta tensió a Llúria-Provença entre manifestants i els @mossos, on s'han produït alguns cops de porra per mantenir el cordó policial que protegeix la delegació del govern espanyol https://t.co/J5cgmKvM7B pic.twitter.com/EzOn9JDUec — NacióDigital (@naciodigital) 23 de març de 2018

19:52 EN DIRECTE Forta xiulada i crits de "fora, fora" i "fora les forces d'ocupació" davant del cordó dels Mossos d'Esquadra que custodia la delegació del govern espanyol a Barcelona https://t.co/ozdpourZ2W pic.twitter.com/BH5j9R4Qak — NacióDigital (@naciodigital) 23 de març de 2018

19:43 El sobiranisme fa pinya i l'unionisme dispara: allau de reaccions davant els empresonaments. Les forces independentistes i els "comuns" condemnen la decisió del jutge Llarena mentre els constitucionalistes justifiquen l'ordre de presó contra els cinc dirigents sobiranistes. Informa Pep Martí.

19:39 ÚLTIMA HORA Llarena ordena la detenció de Puigdemont, Rovira, Comín, Serret, Puig i Ponsatí. Tots ells estan processats pel delicte de rebel·lió com els cinc dirigents que el jutge ha enviat a la presó.

19:33 Turull demana que el Parlament el voti com a president malgrat l'ingrés a presó. El PP demana per carta a Roger Torrent, màxim dirigent de la cambra, per tal que desconvoqui la segona votació sobre el candidat, prevista per demà dissabte. Catalunya en Comú Podem no veu les "condicions" per celebrar el ple.

19:29 ERC crida a manifestar-se «de forma pacífica, democràtica, massiva i transversal»; informa Roger Tugas. Pere Aragonès es compromet a "continuar sumant voluntats per la proposta republicana, des de la voluntat de diàleg però des de la més ferma de les conviccions".

19:25 EN DIRECTE Els participants a la concentració dels @CDRCatOficial a Barcelona reclamen, de forma individual, la llibertat per a cadascun dels líders sobiranistes empresonats https://t.co/ozdpourZ2W pic.twitter.com/NSYC7LJhRz — NacióDigital (@naciodigital) 23 de març de 2018

19:24 EN DIRECTE Cremen fotos del rei Felip VI, i de Joan Carles I amb Franco, durant la concentració dels @CDRCatOficial a Barcelona; ho explica @JordiBes https://t.co/ozdpourZ2W pic.twitter.com/2al2W4bdj9 — NacióDigital (@naciodigital) 23 de març de 2018

19:18 De moment, Llarena no reactiva les euroordres de detenció ni dicta ordre de cerca i captura internacional contra Marta Rovira, com demanava la fiscalia. Caldrà veure si ho fa en els pròxims dies.

19:17 Els CDR tallen la Diagonal en protesta pels nous empresonaments. Centenars de persones es manifesten a Barcelona després que Jordi Turull, Carme Forcadell, Josep Rull. Ho explica Jordi Bes.



19:09 Carme Forcadell, poc després que Llarena decreti el seu ingrés a presó: "Consciència tranquil·la i cap molt alt". L'expresidenta del Parlament de Catalunya assegura que el Suprem empresona "físicament" cinc líders sobiranistes, però que, en cap cas, podrà tancar "les nostres idees". Consciència tranquil·la i cap molt alt. Avui ens empresonen físicament a la presó, però no poden tancar les nostres idees. Si ploreu, abraceu-vos, estimeu-vos i, sobretot, després, aixequeu-vos i continueu més units i més forts. Ens en sortirem.💪 — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 23 de març de 2018

19:09 .@raulromeva: "Finalment avui no podré celebrar l’aniversari de la meva filla amb ella. Entro de nou a la presó amb la consciència molt tranquil·la i el cap ben alt. Gràcies a tothom pel suport" https://t.co/Zs9KiWvSNl — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

19:06 EN DIRECTE Els @CDRCatOficial tallen a la Diagonal en la intersecció amb el Passeig de Gràcia de Barcelona i criden "llibertat presos polítics" https://t.co/Zs9KiWvSNl pic.twitter.com/8DKVRMV7LJ — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

19:03 La CUP crida a la mobilització i a donar suport a "aquelles accions de denúncia de la repressió judicial espanyola". Els anticapitalistes demanen "no normalitzar" un escenari d'excepció "contra la democràcia i els drets de totes les persones".

19:01 La CUP-CC mostra el seu "frontal rebuig" per l'empresonament Romeva, Forcadell, Turull, Rull i Bassa. Els anticapitalistes expressen la seva solidaritat també amb ERC i el PDECat i asseguren que la decisió de Llarena "creua un cop més la línia vermella del respecte a les bases més elements de l'estat de dret i de les garanties democràtiques".

18:56 Puigdemont: «L'estat espanyol antidemocràtic és una vergonya per a Europa». Reacció contundent del president a l'exili després de l'empresonament de Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa.

18:54 L'advocat de Jordi Turull demana mantenir el ple d'investidura, previst per aquest dissabte a dos quarts de dotze del matí.

18:52 Els cinc encausats es traslladaran ara al calabós de l'Audiència Nacional, des d'on es tramitarà el registre penitenciari. Serà llavors quan Turull, Rull, Romeva, Bassa i Forcadell es dividiran en vehicles per traslladar-los a les dues presons.

18:42 Possiblement el jutge haurà de dictar una nova interlocutòria, en referència a l'ordre de cerca i captura de Marta Rovira, que es preveu que s'acoti dins dels límits estatals.