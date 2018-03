Sis pel·lícules per veure aquesta Setmana Santa (i que t'arrencaran un somriure)

En pocs dies comença Setmana Santa i tindrem uns dies per desconnectar. Si els voleu aprofitar per veure alguna película, us en proposem 6 d'aquelles que, quan les acabeu, us faran somriure:Versió sense playbuzzdirigida pels famosos Javis, explica la història de la Maria i la Susanna, dues adolescents de 17 anys que coincideixen en un campament cristià d'estiu. Totes dues són unes apassionades del reggaeton i l'electro-latino, però les sorprenents aparicions de Déu a Maria començaran a canviar les seves vides.A causa d'una depressió, el Craig, un adolescent de 16 anys, ingressa en un centre psiquiàtric. Allà es fa amic de dos pacients: el Bobby, que l'ajudarà a superar els seus problemes i el farà descobrir talents ocults, i la Noelle, interpretada per Emma Roberts.Chris Gardner és un home brillant i amb talent, però la seva feina no li permet ni cobrir les seves necessitats bàsiques. Lluny de rendir-se, però, ell i el seu fill lluitaran fins al final per fer realitat el seu somni d'aconseguir una vida millor.Tots els membres de la família Béiler són sords, excepte la Paula, de 16 anys. Ella és qui fa d'intèrpret als seus pares i qui s'encarrega de fer les gestions de la granja familiar. Un dia, per tal d'apropar-se al noi de qui està enamorada, s'apunta al cor musical del seu institut. Allà descobrirà el seu talent innat pel cant.El Will és un jove rebel amb una intel·ligència increïble, sobretot per les matemàtiques. Tot i això, no té clar si anar a la universitat i fer un gir en la seva vida o aconseguir una feina al lloc on viu i seguir amb la rutina. Finalment qui l'ajudarà a decidir-se serà un professor solitari.La Beca, interpretada per Anna Kendrick, acaba d'arribar a la universitat i es troba totalment perduda. A sobre l'obliguen a unir-se a un grup de noies amb qui no comparteix gairebé res a part de la seva passió per la música. Malgrat tot, ella i les seves companyes decideixen fer pinya i es proposen ser la millor banda de cant a capella.