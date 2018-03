Aquestes bessones, una negra i l'altra blanca, sorprenen el món amb el seu cas

Portada de «National Geographic»

La Marcia i la Millie són les protagonistes de l'edició del mes d'abril de la prestigiosa revista National Geographic . I és que el seu cas és gairebé únic al món. Filles de mare anglesa i pare amb ascendència jamaicana, aquestes bessones són molt semblants en gairebé tot menys en una cosa: el color de la seva pell, tal com es pot veure a la fotografia.La causa d'aquesta diferència es troba, evidentment, en els gens dels pares. En el cas concrets dels bessons, perquè el color de pell no sigui el mateix, l'embaràs ha de ser bivitel·lí: quan cada nadó es desenvolupa en una bossa amniòtica diferent.Els bessons bivitel·lins, com la Marcia i la Millie, es donen quan es fecunden dos òvuls a la vegada. Això fa, doncs, que puguin assemblar-se molt o no assemblar-se en gairebé res, com pot passar amb qualsevol altre germà.