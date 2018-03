«Autèntics», el vídeo sobre la síndrome de Down que ja ha vist mig milió de persones

Avui, 21 de març, és el Dia Mundial de la Síndrome de Down. Coincidint amb aquesta data, persones amb aquesta síndrome i els seus familiars han reclamat a la societat igualtat de "drets i obligacions".En un vídeo titulat "Autèntics" i que ja supera les 500.000 reproduccions, tots ells expliquen en primera persona què és la síndrome de Down i què implica. Ho fan per acabar amb els estereotips que envolten el seu col·lectiu i per conscienciar la ciutadania que se'ls priva de drets bàsics."No em sento gens malalt, la gent està equivocada" explica un dels protagonistes del vídeo. "Quan em parlen com una nena, directament ni els parlo", assegura una altra de les noies que apareix en el clip. I és que, ja és hora, d'acabar amb els prejudicis d'una vegada per totes.