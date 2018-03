​VÍDEO La lliçó d'un entrenador que tots els pares haurien de veure

Merece la pena dedicar 2 minutos a este vídeo. Son las palabras de un entrenador profesional de baloncesto (@FrankMartin_SC). pic.twitter.com/OqzSMbj70q — Fútbol Tajamar (@CDTajamarFutbol) 19 de març de 2018

Quin és el gran problema de l'esport infantil? Frank Martin, entrenador professional de bàsquet de Carolina del Sud, als Estats Units, ho té clar: els pares. Hi ho argumenta en una roda de premsa, el vídeo de la qual ja ha esdevingut viral.Martin també havia estat àrbitre i entrenador de categories inferiors. I ara és pare, i els seus fills juguen a bàsquet. Per tant, és una veu més que autoritzada que molts progenitors haurien d'escoltar.Martin critica que els pares cridin els nens, els àrbitres o els entrenadors. Aquests dos últims, uns personatges que dediquen part del seu temps lliure als joves, gairebé de manera altruista. I alguns tan sols per guanyar uns “pocs dòlars” per arribar a final de mes. “Creieu que de veritat els importa si guanyarà un equip o altre?”, es pregunta.Martin explica que ell, que segurament entén de bàsquet molt més que altres pares, es queda callat a la graderia quan va a veure el seu fill. I que no vol saber res d'aspectes tècnics del partit, això és cosa de l'entrenador.Un brillant discurs, en poc més de dos minuts, que no deixa indiferent a ningú. Aquí el podeu escoltar: