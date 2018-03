Deu pobles de Catalunya que semblen trets d'un conte de fades per visitar aquesta Setmana Santa

Hi ha racons de la nostra terra que són molt bonics i que de vegades desconeixem. Ara que ve Setmana Santa és una bona oportunitat per anar-los a visitar. Us deixem una llista amb alguns dels indrets més espectaculars de Catalunya. Amb quin us quedeu?Versió sense playbuzz:Al prepirineu. Els turistes que atrau aquesta bonica localització ben aviat supera els habitants que hi viuen.És un poblat de les valls del Valira (Alt Urgell). Conserva moltes cases medievals i de gran valor històric.A dalt de tot de la muntanya corona el castell amb aquest nom. Se situa a la ribera dreta del riu Ebre, a la comarca de Ribera d'Ebre.Pertany a Cornudella (Província de Tarragona a la comarca del Priorat). El seu castell és l'últim reducte musulmà a Catalunya.És una vila del municipi de Forallac (Baix Empordà). És un conjunt històric que conserva l'aspecte feudal.Cadaqués és un municipi de l'Alt Empordà, a les Comarques Gironines. El nucli antic forma un conjunt històric protegit com a bé cultural d'interès nacional.El poble de Bagergue és el més alt de la Val d’Aran, situat a 1419m. Totes les èpoques de l'any tenen el seu encant al poble; els hiverns hi ha neu abundant, a la primavera les flors cobreixen tots els prats, l'estiu omple de vida totes les muntanyes i la tardor és un festival de colors.Castellar de n'Hug és un municipi de la comarca del Berguedà, al límit amb el Ripollès. Allà hi trobareu el naixement del riu Llobregat, un indret molt bonic per visitar.Gósol és una vila i municipi de la comarca del Berguedà però pertanyent a la província de Lleida i al partit judicial de Solsona. Pertany al Parc Natural del Cadí-Moixeró i està situat a la banda oest del Pedraforca.Rupit és una vila del terme de Rupit i Pruit, a la zona natural de les Guilleries/ Collsacabra adscrit oficialment a la comarca d'Osona. Les vistes des de dalt del poble són espectaculars.