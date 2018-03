Critiquen Selena Gomez per aquestes fotos en biquini i ella els dona una lliçó

Selena Gomez soaks up the sun in a skimpy bikini while cruising around Sydney Harbour on a luxury boat https://t.co/iGEl0p1lpx — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 20 de març de 2018

Com sempre sol passar quan surten fotografies d'una famosa en biquini, hi ha "haters" que es dediquen a criticar el físic. Aquest cop li ha tocat el rebre a Selena Gomez. I és que després que es fessin públiques imatges de la cantant gaudint del sol a Austràlia, les xarxes s'han omplert de comentaris dient-li "gorda".Lluny d'enfadar-se, l'artista ha decidit donar una lliçó sobre la bellesa que val la pena recordar. Ho ha fet a través d'un bonic vídeo a Instagram que ha acompanyat amb aquest text:"El mite de la bellesa: una obsessió per la perfecció física que atrapa la dona moderna en un cicle interminable de desesperança, autoconsciència i odi cap a ella mateixa, mentre tracta de complir amb la impossible definició de bellesa impecable que imposa la societat. Vaig triar cuidar-me perquè vull, no per demostrar res a ningú".