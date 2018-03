Aquest és el consell que hem de seguir per ser feliços, segons l'«home més feliç del món»

Matthieu Ricard

Aquest dimarts, 20 de març, s'ha celebrat el Dia Internacional de la Felicitat. És per això que us expliquem la història del monjo budista Matthieu Ricard, "l'home més feliç del món". Aquest "títol" li va ser atorgat l'any passat per un grup de neurocientífics de la Universitat de Wisconsin. I és que, els investigadors van descobrir una "activitat inusual" en la part esquerra del seu cervell, fet que atorga a aquest monjo una "major capacitat" de benestar i provoca que sigui menys propens a la negativitat.En una entrevista a Business Insider , Matthieu Ricard va explicar que per ell la clau de la felicitat era l'altruisme, és a dir, ser generosos i bons amb els altres. Segons ell, si volem aconseguir estar en pau amb nosaltres mateixos i sentir-nos bé, l'únic que hem de fer és ser solidaris. "No només estaràs més sa, sinó que la gent pensarà en tu com algú agradable", assegurava al mitjà citat. Per contra, el que hem d'intentar evitar és comparar-nos amb els altres, ja que, per Matthieu Ricard aquest comportament és "l'assassí" del benestar.Ara bé, com aconseguim fer d'aquesta actitud la nostra filosofia de vida? Doncs segons "l'home més feliç del món" la millor manera és meditar uns 20 minuts al dia. "És com córrer. Si m'entreno puc fer una marató. Pot ser que no em converteixi en un campió olímpic, però hi ha una gran diferència entre haver entrenat o no haver-ho fet. Amb la ment, doncs, passa el mateix: la benevolència, l'equilibri emocional i la capacitat de recuperació són habilitats que es poden entrenar amb la meditació".