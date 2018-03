La botiga de roba online Asos està rebent fortes crítiques al Regne Unit. El motiu? Vendre talles de pantalons "extremadament" petites i molt per sota de la mitjana.En concret, l'empresa ofereix pantalons de la talla 2. Si una talla 6 equival a una 34 a Espanya, imagineu-vos com de petits han de ser aquests pantalons. De fet, es calcula que per poder posar-te una peça de roba d'aquestes mides, la teva cintura ha de fer uns 55 centímetres -la mitjana al Regne Unit és de 86 cm-.El diputat Normal Lamb ha assegurat que el comportament d'Asos és "irresponsable" ja que està normalitzant mides extremes. "Envia un senyal molt perillós a les adolescents", apunta.