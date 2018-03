Malaville Dolls: una col·lecció de nines per la igualtat que trenca tots els estereotips

Woke up this morning with my #madras on my mind!! Here are my #creole beauties!! @malavilledolls #blackdolls @malaville_ #malavilledebutcollectiondolls #malavilledebutcollection #afrohair #StLucian #team758 #teamCreole #dolls #dollcollector #curlyhair #MBoriginal #758 #crafts #sewing

A post shared by Mala Bryan (@malabryan) on Nov 10, 2015 at 3:01am PST