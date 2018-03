Lionel Messi ha tornat a ser la peça clau en la victòria del Barça contra l'Athletic de Bilbao aquest diumenge. El crack argentí ha tornat a marcar, encadenant així la millor ratxa golejadora d'aquesta temporada. Més enllà del gol, però, l'acció del meravellós futbolista s'ha fet viral per la celebració.Messi no acostuma a fer grans peripècies després de marcar. Aquest diumenge, mirant fixament a la grada, s'ha marcat un pas de ball improvisat amb les espatlles. Ara per ara es desconeix a qui anava dedicat i quin motiu hi ha darrere del moviment. Això sí, tothom en parla.