Així viuen els habitants de l'illa més poblada del món

Santa Cruz del Islote, a Colòmbia. Foto: YouTube

Només una hectàrea d'extensió i 700 habitants. Així és Santa Cruz del Islote, la illa més densament poblada de tot el món, situada al Carib colombià. Un lloc on el 65% de la població són nens i nenes, totes elles d'un total de 14 famílies, i on els seus petits carrers no permeten el pas de vehicles a motor.Situat a una hora en llanxa de terra ferma, aquest singular espai compta amb 91 cases de 40 metres quadrats, algunes sense lavabo propi. L'illa és artificial, i és que fa uns 200 anys un grup de pescadors la va construir sobre una barrera de corall.Sense aigua corrent, l'Armada Nacional de Cartagena és l'encarregada de dur-ne de potable dos cops a la setmana. Tampoc tenen electricitat, i per aquest motiu el govern del Japó va cedir uns grans panells solar que abasteixen l'illot, un servei pel qual cada família paga uns 90.000 pesos al mes.Una sola escola, un sol centre d'atenció sanitària i un sol camp de futbol, això sí, de 6 metres de llarg per 4 d'ample, que fan que els futbolistes siguin més aviat malabaristes de la pilota. Les distraccions d'aquesta comunitat, que es dedica a la pesca, són els jocs de taula i les baralles de galls.L'espai, però, és tot per als vius, donat que el cementiri el tenen a l'illa veïna més propera.