​De patir «bullying» a ser «influencer»

Els ulls són els mateixos, però la mirada ha canviat. La Carmen ha après a canviar la manera com durant anys es veia cada cop que es posava davant del mirall.Quan tenia 3 anys li van diagnosticar una malaltia limfàtica que li provoca inflamació i retenció de líquids als peus i a les cames. Per aquest motiu sempre ha tingut les cames grosses i inflades. Una particularitat amb què alguns dels seus companys de classe van veure la possibilitat de riure's d'ella. I al mateix temps, la publicitat, els mitjans de comunicació i el concepte de cos ideal que sempre han sobrevolat per damunt dels nostres caps, no van fer més que empitjorar la concepció del seu cos.Van ser uns anys durs i la Carmen era conscient que cada dia que passava la poca autoestima que tenia s'anava apagant. Però un dia va proposar-se canviar la seva mentalitat i amb ella començar una nova manera d'entendre la vida. Potser va ser aquest canvi de perspectiva, o només una coincidència, però pocs dies després, va conèixer la seva actual parella. Va ser a la feina.Sigui com sigui, ella sempre explica que en Jumal va ser, juntament amb la seva nova actitud vital, una de les claus per tornar-se a estimar. De fet, va ser ell qui la va animar a compartir fotos seves a les xarxes socials per alliberar-la d'aquells vells records acomplexats. I aquelles fotos, acompanyades de missatges positius trencant els estereotips de bellesa actuals, l'han convertit en un referent per a moltes noies que veuen en la Carmen un reflex de qui voldrien ser.Ara, amb més de 50.000 seguidors a Instagram , comença a protagonitzar campanyes com a model XXL i als seus 30 anys lluita perquè milers de noies adolescents aprenguin a estimar els seus cossos.