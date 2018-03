VÍDEO Mor un famós encantador de serps per la mossegada d'una cobra

El famós domador de serps Abu Zarin Hussin, natural de Malàisia, va morir aquest divendres després de patir la mossegada letal d'una cobra. L'home, de 33 anys, va morir després d'estar ingressat quatre dies a l'hospital.L'home, que Treballava per als bombers de la ciutat de Temerloh, no era el primer cop que una serp el mossegava, i al 2015 ja va ser uns dies hospitalitzat en coma pel verí, també, d'una cobra.Zarin Hussin, que es va fer famós per la seva participació al programa Asia's Got Talent, va sortir a caçar serps dilluns. L'objectiu era una serp d'ulleres, rèptil que va acabar amb la seva vida d'una mossegada.