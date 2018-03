Josmar es postula per dirigir TV3

01/01/1970

El dirigent de la CUP afirma que el focus ara no cal posar-lo tant sobre la força que és té sinó en "com s'usa" la que es té | Admet que la unilateralitat pot "no agradar en abstracte" però ha fet avançar el republicanisme i per això "no es qüestiona l'1-O" | L'exdiputat creu que per avançar "cal el conflicte obert" i que la negociació només arribarà "després de donar molts maldecaps" a l'Estat