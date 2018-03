VÍDEO Més de 50 paletes per arreglar una vorera a Granada

Así gasta el dinero el Ayuntamiento de Granada. Y lo dice un granaíno. Un aplauso al que es capaz de denunciar estás barbaridades pic.twitter.com/UEyNMuPeNs — Chema Clavero (@jm_clavero) 14 de març de 2018

"Dos homes per aguantar una bandera!". D'aquesta manera comença un breu vídeo que mostra com a Granada calen més de 52 paletes per arreglar una vorera de 200 metres. En el transcurs de les imatges, que duren poc més de 50 segons i ja s'han fet virals, s'hi poden veure diversos obrers apilonats, molts dels quals sense cap tasca a desenvolupar.Segons les declaracions de l'Ajuntament recollides pel diari local El Ideal , es tracta d'un "desajust puntual" perquè "no hi ha prou feina per a tots". Els fons per finançar l'obra provenen del Programa de Foment de Treball Agraripa (PFEA, en les seves sigles en castellà), l'antic PER. El vídeo, publicat per l'usuari de Twitter Chema Clavero, ha posat sobre la taula un vell debat: la utilitat del PER.