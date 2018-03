El regal d'Amaia a Alfred pel seu aniversari

Las tres imprescindibles son las primeras en felicitarme: mi @Amaia_ot2017 y mis padres. Ella en forma de pedal, de Bowie y de un día maravilloso lleno de música y magia. Mis padres, que en globo y cuatro líneas me hacen volar a casa sin moverme. Us ❤️. #FelicidadesAlfred pic.twitter.com/a0jlOmHysq — Alfred García (@Alfred_ot2017) 14 de març de 2018

Des que van sortir de l'acadèmia d'OT, que Alfred i Amaia no han parat: concerts, entrevistes, firmes de discos... Aquest dimecres, però, van poder gaudir d'una estona de tranquil·litat. I és que el moment s'ho mereixia: era l'aniversari del cantant català. Com era d'esperar, Amaia no es va oblidar de la data i va regalar a Alfred "un pedal chrous per la guitarra" i un vinil de David Bowie, un dels seus artistes preferits.A més del regal de la seva parella, el cantant també va rebre una altra sorpresa dels seus pares: globus i una postal on s'hi podia llegir "feliç 21 aniversari, les llumetes dels teus ulls són la llum de la nostra vida". Aquests són els missatges d'agraïment que el cantant ha compartit a les xarxes socials: