Rep per error aquesta foto i la seva vida canvia inesperadament

Hi ha errors que, inesperadament, acaben tenint conseqüències positives. La història que us explicarem a continuació n'és un exemple. Tot va començar fa pocs dies quan una noia anomenada Syd estava en una botiga de roba provant-se vestits. La jove, que no s'acabava de decidir, va enviar unes fotografies per mòbil a una altra persona perquè li donés la seva opinió. Les imatges, però, mai van arribar al destinatari que ella esperava, ja que es va equivocar de número de telèfon.Finalment, doncs, les fotos les va rebre un home de Tennessee (Estats Units) que la Syd no coneixia de res. Tot i això, en comptes d'ignorar el missatge, va optar per respondre la noia amb una imatge de cinc dels seus fills en què li indicaven que el vestit li quedava genial.Una amiga de la Syd va pujar les captures dels missatges a Twitter i la història no va trigar a fer-se viral. L'anècdota, però, no acaba aquí. Poc després que les imatges comencessin a circular per les xarxes socials, un amic de Tony, el protagonista de la notícia, va explicar que estava sol a casa amb els nens perquè la seva parella era l'hospital amb un altre dels seus fills malalt de leucèmia.Des de llavors, i gràcies a l'error que va cometre Syd, la solidaritat s'ha disparat i les donacions perquè el nen pugui rebre un bon tractament ja superen els 3.000 dòlars. "És més del que hem rebut en els últims anys", explica Tony a Bored Panda.