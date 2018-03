Aquests són els 10 països més feliços del món, segons un nou estudi

Finlàndia és el país més feliç del món. Així ho assegura l' Informe Anual de Felicitat publicat per l'ONU aquest 2018. Així doncs, el territori desbanca de la primera posició Noruega, que feia anys que encapçalava el rànquing i ara es troba en el segon lloc.Per elaborar aquesta llista, l'equip encarregat de dur a terme la investigació ha tingut en compte factors com: l'economia, les ajudes socials, l'esperança de vida, la generositat, la llibertat, l'absència de corrupció i també la qualitat de vida dels immigrants.A més de treure "bona nota" en tots aquests aspectes, Finlàndia també destaca per tenir un dels millors sistemes educatius del món i gaudir d'una qualitat de l'aire molt bona -els nivells de contaminació són baixos i a més és el país amb més boscos d'Europa!-. Aquí teniu el top 10 de països més feliços de món -per si us ho pregunteu, Espanya es troba en la posició 36 de 156-:Versió sense playbuzz:- Finlàndia- Noruega- Dinamarca- Islàndia- Suïssa- Països Baixos- Canadà- Nova Zelanda- Suècia- Austràlia