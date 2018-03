El Sevilla s'ha classificat per primera vegada en la seva història pels quarts de final de la Lliga de Campions. Després d'eliminar el United a Old Trafford, l'equip ho va celebrar amb molta efusivitat en el mateix vestidor.Els sevillans es van animar a cantar i, fruit de l'eufòria, no es van estar de res. Alguns jugadors van esbombar un càntic que, si més no, portarà cua en el marc del futbol espanyol. "Nadie conoce al Betis porque es un perdedor... suben y baja, parecen un ascensor".