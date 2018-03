VÍDEO «Malparits»: Netflix torna als Països Catalans per promocionar una sèrie

Malparits, suban el volumen y que tiemble el suelo. Hoy la mascletá corre por cuenta de Narcos. pic.twitter.com/Klh1KmvR8a — Netflix España (@NetflixES) 12 de març de 2018

La productora Netflix ha tornat a utilitzar l'Estat per promocionar Narcos. En una piulada, aprofiten una les Falles de València, un de les festes més concorregudes dels Països Catalans per fer la seva pròpia "mascletà". "Avui la mascletà corre a compte de Narcos", apunten en una piulada que inclou un vídeo amb els tirotejos més sorollosos de la tercera temporada de la producció.No és la primera vegada que Netflix s'aprofita de l'actualitat. El passat mes de gener ja van utilitzar imatges de les càrregues policials del referèndum de l'1-O per promocionar Black Mirror , una de les altres sèries estrella.Més enllà, a la Puerta del Sol de Madrid encara recorden la pancarta gegant del Nadal de 2016, amb la frase "Oh, blanca Navidad" i acompanyat de la fotografia de l'actor que encarna Pablo Escobar a Narcos.