Per què es creu que els dimarts 13 porten mala sort?

En la majoria de cultures el número 13 està associat a la mala sort. I si coincideix amb un dimarts, és fatídic. Però, d'on ve això?



En la cultura occidental aquesta creença ve donada fortament pel cristianisme, on el número de la mala sort és el 13 (la Bíblia recull en el capítol 13 de l'Apocalipsi l'arribada de la Bèstia de l'Anticrist, eren 13 persones les assegudes a la taula de l'últim sopar...). I el dimarts ve molt influenciat per la mitologia grega on "Mart" és el déu de la guerra i la destrucció. Així que la unió de dimarts i 13 és un cúmul de desgràcies.



Fins i tot hi ha una dita popular castellana que diu: "Dimarts 13 no et casis ni t'embarquis". O sigui, que no et casis ni facis viatges els dimarts perquè acabarà malament.



La malastrugança del 13 també la trobem en altres cultures i elements com les llegendes nòrdiques que parlen sobre 13 esperits del mal, en les cartes del Tarot el número 13 significa la mort, segons l'astrologia hi ha 12 símbols del zodíac i el 13 implicaria la inestabilitat i el desequilibri, i els hindús parlen de 12 experiències vitals de l'ésser humà (sent la 13 la mort).



La superstició sobre que els dimarts que són dia 13 porten mala sort ha anat en augment amb el temps. Per això hi ha molts hotels que no tenen planta 13 o habitacions 13. Això també ho apliquen alguns avions que no tenen fila 13.



Tot i que la mala reputació del dimarts 13 no es té en compte a tot el món, és una creença més estesa a Espanya, Grècia i alguns països del Mediterrani; mentre que en la cultura anglosaxona és divendres 13 el dia de la mala sort.



Tot això no té cap base científica, són simples supersticions. Tot i així, hi ha molta gent que té un cert "respecte" als dimarts 13, i per si de cas no fan plans per aquest dia.